Delfino salvato a Lignano Sabbiadoro

Un delfino è stato salvato e rilasciato dopo essere rimasto intrappolato in una laguna poco profonda a Lignano Sabbiadoro il 6 gennaio. Secondo le informazioni dell'Area Marina Protetta di Miramare, un ciclista aveva individuato il delfino incastrato nella laguna in soli 30 cm di acqua. Le squadre di soccorso di diverse agenzie hanno lavorato insieme per posizionare una barella sotto il delfino e trasportarlo tramite zattera in mare aperto. Credit: ERT, the Cetacean Strandings Emergency Response Team e Vigili del Fuoco via Storyful).