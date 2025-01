Granchio Blu, Lollobrigida: diventi risorsa per investimenti

Abbiamo lavorato in questi anni sostenendo le azioni che venivano proposte per affrontare un fenomeno nuovo. Abbiamo lavorato poi con i centri di ricerca, con tutti quelli che potevano contribuire alla redazione di un piano che fosse efficace sia per il rilancio delle attività di acquacoltura, che per noi sono fondamentali, in particolare ovviamente l'allevamento della vongola verace, sia per utilizzare il granchio blu ai fini di crescita economica e di sviluppo, anche attraendo investimenti esteri molto interessati a questo prodotto.