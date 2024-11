I progetti di Acea alla Cop29 di Baku

Come ACEA abbiamo sviluppato diversi progetti nella gestione delle acque reflue, nella gestione delle acque non convenzionali, sempre puntando sull'innovazione tecnologica. La Coop 29 è l'evento giusto dove condividere le nostre esperienze, soprattutto con quei Paesi che stanno affrontando il "climate change", come l'Italia lo sta affrontando oggi. Non a caso Acea, all'interno del Piano Mattei, siede nella cabina di regia come "water expert" perché, appunto, stiamo supportando l'esecuzione del piano stesso, per quanto riguarda strategie a lungo termine di gestione della risorsa idrica in termini sostenibile a livello globale.