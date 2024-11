Sicilia, bacino di Ancipa alla soglia critica

Mentre i leader mondiali si riuniscono a Baku per la COP29, la Sicilia affronta una grave crisi idrica. Il bacino della diga Ancipa, essenziale per l’isola, è quasi esaurito e potrebbe garantire rifornimenti solo per altri due mesi e mezzo. Dai 22 comuni precedentemente serviti, ora l'acqua arriva solo a cinque, limitando le forniture a una volta ogni sette giorni e suscitando proteste. Le autorità stanno esplorando pozzi artesiani come soluzione temporanea, ma la siccità e il cambiamento climatico richiedono azioni urgenti.