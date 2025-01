The Green Circle, a Milano Home design sostenibile

Si chiama the Green Circle l'area speciale di Milano Home interamente dedicata alla sostenibilità e al design innovativo per la casa curata dallo studio Goldmann & Partners, che con il suo dipartimento bio interiors RareMood.it ha dato vita ad un percorso unico che unisce bellezza, funzionalità e un profondo rispetto per l'ambiente. Ma cos'è the Green Circle? "The Green Circle è un progetto molto particolare che ha una sua vita già da qualche anno, prodotti che hanno delle caratteristiche di sostenibilità molto molto spinte, che vuol dire che hanno una mission, intanto molto forte su delle metodologie di produzione, sulla scelta dei loro materiali ma soprattutto sul modo in cui questi prodotti vengono fatti, e in più sono per la maggior parte dei prodotti geniali che vanno a soddisfare dei bisogni inimmaginabili". Ogni oggetto è valutato, è approvato dal centro di ricerca interno allo studio seguendo i criteri legati agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Perché è così importante? "Perché ti cambia la vita, perché ti cambia il modo di comprare. Noi con il Green Circle vogliamo indicare una nuova strada per comprare. Come ogni volta che andiamo in un supermercato guardiamo cosa c'è dentro il prodotto che stiamo per mangiare, ecco, cominciamo a farlo anche per i prodotti perché si possono fare delle stupende scoperte".