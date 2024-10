Una renna si unisce a due escursionisti per una passeggiata

Due escursionisti che hanno detto di aver "chiesto a una renna amichevole" se voleva unirsi a loro nel loro cammino attraverso Hetta-Pallas, Finlandia, sono rimasti sorpresi quando la loro compagna con le corna ha accettato ed è rimasta con loro tutto il giorno. Maia Helisten e Viivi Juulista hanno raccontato a Storyful che la renna ha camminato con loro per oltre 20 chilometri. "Abbiamo trascorso l'intera giornata insieme e lei è andata a dormire fuori dalla baita in cui abbiamo soggiornato", ha detto. Helisten ha detto che le renne di solito non danno così tanta confidenza alle persone e che con l'aiuto dei media locali, lei e Juutila sono riuscite a trovare il suo proprietario. Anche se questa renna aveva familiarità con gli esseri umani, è stato detto a Helistenm "non aveva mai fatto una cosa del genere". Quindi, ha detto, "è stata un'esperienza totalmente unica". Credit: Maia Helisten via Storyful.