Ancona, incidente stradale causa due morti e una fuga di gas

Prima il rumore dell'impatto violentissimo contro una colonnina di metano, poi quello del gas che ha cominciato a fuoriuscire e l'odore forte che ha rapidamente avvolto tutta l'area. Questa mattina si sono svegliati così gli abitanti del quartiere Torrette ad Ancona con il frastuono di uno scontro tra più auto che ha causato la morte di due pedoni e la paura per una fuga di gas. Ancora da capire la dinamica esatta dell'incidente al vaglio degli inquirenti ma secondo una prima ricostruzione il conducente di una BMW di grossa cilindrata avrebbe perso il controllo del mezzo probabilmente a causa del ghiaccio presente sull'asfalto mentre imboccava una discesa. L'auto sarebbe poi finita contro altre macchine tra cui una Fiat Panda che si sarebbe a sua volta schiantata contro una colonnina di metano causando un'importante fuga di gas. L'auto continuando la corsa avrebbe poi investito due persone: un uomo sulla sessantina e una donna che stava aspettando l'autobus alla fermata nelle vicinanze causandone la morte. Quest'ultima sarebbe una dottoressa quarantenne che lavorava al reparto di Medicina Interna proprio all'Ospedale di Torrette. Il Comune, costretto a interrompere temporaneamente la fornitura di gas alle abitazioni circostanti e a bloccare alcune strade, ha poi invitato i cittadini a non uscire di casa e a chiudere le finestre. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e la polizia locale che dopo ore di lavoro sono riusciti a fermare la perdita di metano e a mettere in sicurezza l'area.