Arcangelo Correra ucciso a Napoli, resta in carcere l'amico

Resta in carcere il 19enne Renato Caiafa, per la morte del suo amico Arcangelo Correra, 18 anni, ucciso da un colpo di pistola alla testa. Al termine dell'udienza di convalida, il GIP ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per detenzione e porto d'arma clandestina e per ricettazione, confermando la gravità dell'impianto accusatorio. Ma non ha convalidato il fermo perché non ritiene ci sia il pericolo di fuga. L'avvocato difensore, Giuseppe De Gregorio, aveva chiesto i domiciliari e ha preannunciato che chiederà un'attenuazione della misura cautelare al riesame. Il giovane ha ribadito al giudice la sua versione dei fatti. "Si accorgono che c'è un arma su questo pneumatico e quindi Caiafa si porta da lì a dove è, qualche metro, e materialmente la recupera e la maneggia, la mostra gli altri, per come lui dice. 5 persone compreso lui, quindi: la vittima, il cugino di costui e altri tre ragazzi. La prende, la mostra e parte questo colpo". "Quindi non se la sono passata di mano?" "Questo naturalmente lui non lo dice, quindi io non posso dirti se se la sono passati di mano o meno". "Ma scarrella?" "Neanche questo dice, che scarrella l'arma. Quindi, ripeto, io vi rappresento quello che è il suo contenuto dichiarativo". L'autopsia sul corpo della vittima chiarirà di più, nell'ambito delle indagini condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla Procura. Indagini che stanno approfondendo la provenienza dell'arma, le circostanze per le quali ne era in possesso il giovane e l'intera dinamica. Mentre nell'inchiesta non c'è il proiettile ritrovato qualche tempo dopo i rilievi della scientifica. Il ragazzo è indagato anche per omicidio.