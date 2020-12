Bergamo, Emergency Center Humanitas creato in 15 settimane

Si entra dall'ingresso pedonale nella nostra camera calda. Questo è l'ingresso delle ambulanze, ma il cuore della camera calda è la zona del pre-triage, è qui dove da subito viene individuato se un paziente può essere affetto da Covid. Vengono fatte le domande indispensabili e se un paziente è sospetto Covid viene indirizzato in questo percorso, quello destinato ai pazienti Covid. Altrimenti, se ci aspettiamo che sia Covid-free questo è l'ingresso che lui potrà seguire. Da subito i due percorsi vengono perciò distinti il paziente che giunge in emergency center in codice rosso viene accolto in camera calda dal personale medico ed infermieristico, percorre questo corridoio fino a giungere in tempi rapidissimi in shock room. La shock room è attrezzata per gestire qualunque tipo di emergenza, quindi dall'arresto cardio-respiratorio al politrauma. E questo è un ambiente sicuro dove possono intervenire qualora necessario, anche altre figure specialistiche in base al caso clinico che stiamo trattando. Usciti dalla shock room siamo in terapia intensiva. Questo è un concetto molto importante perché spiega la flessibilità dei criteri di costruzione di questa piastra. Infatti, oltre a comunicare con la shock room comunichiamo anche con le sale operatorie. Quindi questo che è il cuore della criticità, la terapia intensiva, si trova in mezzo ovviamente a questi punti di passaggio. In più qui ci sono otto posti letto più uno isolato, ma la flessibilità del reparto consiste anche nel poter ampliare questi otto posti letto all'interno di questo luogo, ma anche nel poter far diventare tutto l'ospedale terapia intensiva. Questa è la nostra subintensiva, costituita con questa parte centrale che è il punto d'osservazione degli infermieri ed è formata da otto postazioni, quattro e quattro, dove il paziente viene costantemente monitorato e le condizioni vengono valutate gradualmente. In fase di miglioramento il paziente può comunque essere destinato alla degenza, se le condizioni invece dovessero aggravarsi abbiamo l'input di trasferirli immediatamente nella parte urgenza.