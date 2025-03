Campi Flegrei, verifiche Protezione civile su agibilità

Le squadre del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono state immediatamente attivate e stanno già facendo delle verifiche che sono volte proprio ad analizzare la stabilità degli edifici. Allo stesso tempo abbiamo mobilitato squadre di tecnici specializzati che andranno a valutare l'agibilità di questi edifici, per questo è importante che i cittadini che rilevino un danneggiamento a seguito del sisma di questa notte si rivolgano direttamente ai comuni. Lì programmiamo delle attività specifiche di analisi e di verifica proprio del danneggiamento sui singoli appartamenti. Questa è una delle attività in questo momento, oltre a quella di assistenza alla popolazione, per dare a loro anche un'ospitalità laddove, appunto, non possano immediatamente rientrare nelle proprie abitazioni. .