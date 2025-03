Terremoto Napoli, Manfredi: non escluse altre scosse uguali

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 1:25 a Napoli e sentita distintamente dai residenti, alcuni dei quali sono scesi in strada. La scossa, di magnitudo 4.4, ha avuto come epicentro la zona dei Campi Flegrei. I vigili del fuoco sono intervenuti a Bagnoli dove è crollato il controsoffitto di una casa. La scossa della scorsa notte per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stata "uno stress test importante per il patrimonio edilizio di questa parte della città e il fatto che non ci siano danni strutturali significa che c'è una buona capacità sismica". "È ovvio che adesso bisogna continuare questo lavoro sulla vulnerabilità" - ha sottolineato a conclusione della riunione del centro coordinamento soccorsi in prefettura - "bisogna continuare con i controlli perchè l'unica risposta alla convivenza con il bradisismo è avere strutture sicure e noi dobbiamo lavorare su quello".