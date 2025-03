I titoli di Sky TG24 del 13 marzo: edizione delle 13

Crolli, paura, gente in strada nei Campi Flegrei, per una scossa di magnitudo 4.4 avvertita in tutta Napoli. Il Sindaco Manfredi assicura: nessun danno strutturale. Sale l'allerta in una zona ad alto rischio, decine di migliaia le persone coinvolte. Polemiche sulla scarsa partecipazione all'esercitazioni per le evacuazioni. Il piano di riarmo approvato dal Parlamento Europeo divide i partiti italiani. La Lega si stacca dalla Maggioranza e vota contro. Spaccatura nel PD tra sì e astenuti. Guerra in Ucraina, possibile chiamata internazionale per Putin, comunica il Cremlino. Trump avverte: o accettano o saranno sanzioni devastanti. Arrivato a Mosca l'inviato americano. La visita di Putin ai comandi militari nel Kursk in tuta mimetica: è necessaria, precisa. Le truppe russe avanzano e liberano Sudzha. Mosca torna ad attaccare Mattarella. La nuova indagine sul delitto di Garlasco, il prelievo del DNA di Andrea Sempio per il legale: è tutta una macchinazione. I Carabinieri rianalizzeranno le tracce repertate. Oggi Papa Francesco festeggia i 12 anni di pontificato. Gli auguri da tutto il mondo. Nell'ultimo bollettino medico confermati i miglioramenti delle sue condizioni di salute. Chiusi gli ottavi di Champions, è pronto il programma dei quarti di finale. Oggi in campo l'Europa League. Alle 18:45 le sfide di Lazio e Roma. Alle 21:00 la Fiorentina in Conference. .