Di Vito Ingv: aumenta variazione velocità deformazione suolo

É stato un evento che ha visto una accelerazione al suolo molto intensa, però molto localizzata in un'area in prossimità dell'epicentro, stiamo proprio sul bordo, il massimo l'abbiamo misurato sul bordo della solfatara con un valore, e a mare sì anche alla stazione a mare noi abbiamo, come tutti sapete, anche stazioni sul fondo marino e questa accelerazione è stata, mi dicono, tra le più forti registrate, ma questo non perché sia stata la più forte avvenuta, ma perché noi abbiamo una rete accelerometrica nella nostra area molto, molto fitta proprio per analizzare e vedere gli effetti di questa semplicità. .