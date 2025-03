È arrivato in caserma a Milano con il suo avvocato Andrea Sempio, 37 anni, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e atteso dai Carabinieri per il test del Dna. Test che verrà effettuato alla Sezione investigazioni scientifiche che si trova nella Caserma Montebello in via Vincenzo Monti. Ad attenderlo, numerosi giornalisti e fotografi. .