Nel corso delle indagini in merito al caso di Andrea Prospero, 19enne che si è tolto la vita il 29 gennaio ingerendo un mix di farmaci, la Procura di Perugia ha disposto l’arresto di un 18enne romano per istigazione al suicidio. Un secondo giovane residente in Campania è indagato per la vendita dei farmaci assunti da Prospero.