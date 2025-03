Incidente a Carlentini nel siracusano, tre vittime

Il bilancio si è aggravato con il passare delle ore. Tre persone sono morte, sette sono rimaste ferite, quattro in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 sulla statale 194 nel territorio di Carlentini, nel siracusano. Secondo una prima ricostruzione, un pulmino a nove posti ed un furgone si sono scontrati frontalmente, per cause ancora da accertare. I Vigili del fuoco hanno estratto i corpi senza vita dalle lamiere dei veicoli e due elicotteri hanno trasferito i feriti in ospedale. Le vittime sono braccianti agricoli tra i 18 e i 56 anni. Erano stati impegnati per tutta la mattinata nella raccolta delle arance e stavano tornando a casa. Sul posto i Carabinieri hanno effettuato i rilievi e raccolto elementi utili per accertare la dinamica dell'incidente. .