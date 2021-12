Covid, Costa vaccinare i bambini per la loro salute

Complessivamente il nostro paese comunque ha raggiunto obiettivi importanti sotto il profilo della vaccinazione e questo grazie a questo rapporto di fiducia che si è creato in questi mesi in queste settimane. La politica deve rinnovare ogni giorno; ho piena fiducia nei confronti della scienza e, anche per quanto riguarda la vaccinazione dei più piccoli, dobbiamo dire con forza che dobbiamo vaccinare i bambini per proteggere loro guai a dire che dobbiamo vaccinare i più piccoli per proteggere gli adulti. Non è così. Quando un vaccino viene autorizzato significa che il primo a ricevere beneficio da quel vaccino è colui che il vaccino lo riceve. Allora credo che se la politica tutta insieme unita veicola questi messaggi chiari e rassicuranti, forse sarà più facile fare un'opera di convincimento nei confronti di tanti genitori.