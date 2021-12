Covid, Draghi: procedere al più presto con la terza dose

In questa settimana, faremo una cabina di regia, in cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti, da prendere in vista delle vacanze di Natale. Nulla è stato ancora deciso, e la decisione verrà presa sulla base, e per questo abbiamo aspettato, aspettiamo fino a mercoledì o giovedì, sulla base dei dati dell'ultimo sequenziamento. Per vedere la velocità di diffusione della variante Omicron. Il succo la cosa fondamentale , di questo è procedere con la massima velocità alla terza somministrazione.