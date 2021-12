Covid, il bollettino del 28 dicembre

I dati diffusi da poco del Ministero della Salute, dati che ci dicono che sono 78.313 i nuovi casi positivi. Mai così tanti dall'inizio della pandemia nel nostro Paese. Eccoli nella nostra grafica. Ma è anche record di tamponi, che per la prima volta, superano quota un milione. Il tasso di positività si attesta così al 7,6 %. Sono invece 1145 i pazienti in terapia intensiva nel nostro Paese, 19 in più rispetto alla giornata precedente. Mentre il saldo tra i nuovi ingressi e le dimissioni, nei reparti ordinari, aumenta di 366 unità. Infine vediamo anche i decessi che sono stati registrati nelle ultime 24 ore: sono 202, un numero piuttosto elevato anche questo per quanto riguarda la giornata di oggi.