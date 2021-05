Sono 5.948 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 9.148), a fronte di soli 121.829 tamponi giornalieri effettuati (ieri 156.872). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,9% (ieri 5,8%). Sono 256 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive sono 2.490 (-34), con 121 nuovi ingressi in un giorno.