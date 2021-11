Covid, Palù: buon compromesso validità green pass a 9 mesi

Gli studi sono a sei mesi quindi, ecco. Però, diciamo la verità, se lo riduciamo a sei è una misura di garanzia, sicuramente, guardando il panorama attuale, soprattutto ai nostri confini al Nord. Però se lo riduciamo a sei molta gente va fuori dal green pass perchè, diciamo, è una questione di logistica, quindi ci sono persone che sono vaccinate, hanno ricevuto la seconda dose da più di sei mesi e questo ovviamente ha che fare con la disponibilità dei vaccini. Nove mesi potrebbe essere una via di compromesso per cercare di includere più persone possibili ma, ovviamente, questa è una valutazione non tanto scientifica quanto di opportunità e di disponibilità di mezzi e di risorse vaccinali.