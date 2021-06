Gli italiani si organizzano per l’estate: in molti si muoveranno all’interno del Paese. Avere il green pass o il covid pass significa disporre di una certificazione. Attesta che si è stati vaccinati (almeno 15 giorni dopo la prima dose). Oppure che si è guariti dal Covid o si è stati sottoposti a un tampone negativo. Tra metà giugno e inizio luglio sarà disponibile in formato elettronico. Si potrà scaricare anche sulle applicazioni IO e Immuni. In zona bianca e gialla ci si può spostare liberamente senza green pass o tamponi. Servirebbero queste attestazioni solo se una regione diventasse arancione o rossa. La Sardegna invece chiede ai viaggiatori di registrarsi su un sito e dotarsi di green pass. Per i viaggi all’estero si attende il varo del pass europeo. Fino a quel momento è necessaria la certificazione e per certi Paesi anche il tampone.