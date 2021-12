Decreto Festività, le norme principali

L'obiettivo è limitare contagi in aumento anche a causa della variante Omicron. Il decreto approvato dal CDM prevede una serie di nuove misure anti Covid mentre resta sullo sfondo, per il momento, l'estensione dell'obbligo vaccinale. A partire dal primo febbraio 2022 la durata del Green Pass viene ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre l'ordinanza del Ministero della Salute ha ridotto il periodo minimo per la somministrazione della terza dose da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Anche in zona bianca poi fino al 31 gennaio diventa obbligatorio l'uso della mascherina all'aperto e della ffp2, quella filtrante, all'interno di cinema, teatri, durante gli eventi sportivi al chiuso e all'aperto, stadi compresi e su tutti i mezzi di trasporto anche quelli locali. All'interno di ristoranti e bar viene esteso l'obbligo di super Green Pass, vale a dire quello ottenuto con la vaccinazione, per chi consuma al bancone e anche per accedere a musei, piscine, palestre, centri benessere termali, sale gioco, Bingo e casinò. Divieto poi di consumare cibi al cinema, a teatro o anche durante eventi sportivi. Proprio in prospettiva del Capodanno e fino al 31 gennaio il Governo ha deciso anche di vietare le feste in piazza che implichino assembramenti e di chiudere le discoteche e le sale da ballo o simili. Per tutelare i soggetti fragili le visite nelle residenze per anziani vengono consentite solo a coloro che hanno già fatto la terza dose oppure con un tampone negativo per chi ha completato il ciclo vaccinale. Per chi arriva in Italia sono previsti controlli anche a campione con tamponi molecolari o rapidi in porti, aeroporti, stazioni e alle frontiere. Nel caso di positività è previsto un isolamento di 10 giorni nei Covid Hotel dove necessario. Infine il capitolo scuola. Il Governo ha stanziato 9 milioni di euro per uno screening al fine di garantire un rientro tra i banchi in sicurezza dopo le vacanze.