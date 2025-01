Un escursionista è scivolato per un centinaio di metri in un canalone nel territorio comunale di Carcoforo (Vercelli), in Valsesia. Ha riportato un politrauma ed è stato elitrasportato all'ospedale Parini di Aosta, dove le sue condizioni sono in fase di valutazione. L'incidente si è verificato nella serata di ieri, sabato 4 gennaio, a circa 1.800 metri di quota.