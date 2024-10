Ex direttore Aise: servizi Cairo conoscevano già causa morte Regeni

"Perché io, la prima domanda è: come è morto? La risposta fu: ci sono segni di trauma alla base del cranio". Risponde così il direttore del Gihaz, il servizio segreto egiziano, all'allora direttore dell'AISE, Alberto Manenti, la sera del 3 febbraio giorno del ritrovamento del corpo di Giulio Regeni. Circostanza confermata ufficialmente soltanto qualche giorno dopo dall'autopsia svolta in Italia. Sembra allora evidente che i servizi egiziani già sapessero fin da subito come fosse morto, anzi, come fosse stato ucciso Giulio Regeni. Manenti in aula ricostruisce i nove giorni dalla scomparsa del ricercatore fino al ritrovamento lungo la Desert Road, Il Cairo, Alessandria. Pressioni, domande, richieste, tentativi di capire cosa fosse accaduto, ma dalla controparte: "Un muro di gomma. La sensazione era che potessero adottare una forma di resistenza. Non c'erano elementi che potessero indurre alla morte". Manenti sonda anche l'MI6, i servizi inglesi per capire se Giulio fosse una loro risorsa. Ma no, non lo era gli viene risposto. Udienza dopo l'udienza, si cerca di ricostruire la vicenda, di chiarire chi ha fatto cosa. Le dichiarazioni di funzionari ed esponenti politici si susseguono. Alcune come quella dell'ex Presidente del Consiglio Renzi lasciano perplesso il lega dei genitori di Giulio, soddisfatte invece, e ci tiene a dirlo, da quanto fatto dall'allora Ambasciatore a Il Cairo Maurizio Massari. "Ha fatto tutto quello che poteva per salvare Giulio e perché si arrivasse a questo processo. Se l'ambasciatore non avesse avuto il coraggio di andare all'obitorio a vedere il corpo di Giulio probabilmente non saremo qui oggi".