"I vaccini tipo Pfizer e tipo Moderna, hanno dimostrato di essere molto efficaci e con rari effetti collaterali. Più che altro, di tipo allergico. Questi vaccini, sono quelli che in questo momento si tende a privilegiare, ci sarà tra pochissimo, un vaccino del tutto europeo, quello della CureVac, basato sulla RNA anche questo, ma con tecnologie ancora più avanzate, che verrà prodotto in maniera molto rapida. Il processo di approvazione è in corso, da parte dell'EMA, appena verrà terminato lo studio di fase 3, credo che questo vaccino risolverà moltissimi problemi in Europa e nel mondo". "Possiamo dire che il futuro dei vaccini non è con quelli ad Adenovirus? Ma magari quelli proteici?". "O quelli proteici o quelli a RNA, però, teniamo presente che quelli ad Adenovirus, sono una realtà presente, estremamente importante, che salvano un mucchio di vite umane, specialmente in condizioni come quelle dell'Italia, in cui c'è un incidenza di malattia così grave".