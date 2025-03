Frascati, giovane accoltellato: arrestato coetano

Rischia la vita per pochi spicci, Lawrence, il sedicenne accoltellato a Frascati sabato sera. È ricoverato al Policlinico Tor Vergata di Roma, già operato in prognosi riservata. Saranno decisivi i prossimi giorni, la famiglia, i compagni di scuola, gli amici sperano che si possa salvare. Il suo aggressore è un ragazzo che non ha ancora compiuto 15 anni ed è stato bloccato quasi subito nella notte tra sabato e domenica da polizia e carabinieri. Secondo le ricostruzioni ha avuto una fortissima lite con Lawrence per una cinquantina di euro soldi di un capo di abbigliamento sembra una felpa che il sedicenne gli doveva. Si conoscevano studenti della stessa scuola, entrambi incensurati. Il quattordicenne ha subito confessato i fatti e aiutato gli agenti a ritrovare il coltello, arma che sembra avesse preso. alla cucina di casa a Grottaferrata prima di uscire. La lite, dunque il fendente e poi il dramma. Il minorenne risponde di tentato omicidio ed è stato rintracciato anche grazie alle descrizioni e ai racconti dei ragazzi che hanno assistito al ferimento per una banale lite senza trascorsi complicati o fenomeni di bullismo e violenze c'è un ragazzo che lotta fra la vita e la morte ed un altro che comunque la sua vita ce l'avrà segnata. .