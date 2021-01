Giornata della memoria, su Sky programmazione dedicata

Una programmazione dedicata per non dimenticare la giornata internazionale della memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto, trova ampio spazio sui canali Sky. Il 27 gennaio alle 21:15 su Sky cinema 2 e alle 21:45 su Sky cinema collection settimana della memoria, tra i tanti titoli disponibili che meglio hanno raccontato le persecuzioni e il genocidio degli ebrei, troviamo la prima visione di Lezioni di persiano. La storia è quella di un uomo che si finge persiano per sopravvivere in un lager. Come fate a sapere che è persiano? Ce lo ha detto lui. Certo l'ha detto lui. E se mentisse? È quello che ho detto io. Sky arte propone il 27 gennaio, in prima visione in prima serata L'uomo perbene, le lettere segrete di Heinrich Himmler. Documentario che prova a spiegare la vicenda di uno dei maggiori responsabili degli orrori nazisti, celata dietro una normale vita familiare. History channel dedica tre serate alla memoria, dal 25 al 27 gennaio. Terra bruciata, Il laboratorio italiano della ferocia in onda lunedì 25, alle 22:40 è il film che narra le vicende storiche avvenute durante la seconda guerra mondiale nei territori del basso Lazio e dell'alto Casertano primo territorio italiano a diventare zona di operazioni sottoposte al regime. Anche Sky sport dedica alla giornata della memoria interventi, rubriche e approfondimenti. Su Sky sport 1 e Sky sport Serie A si alternerà la programmazione di 5 speciali a tema, a firma Federico Buffa, Matteo Marani e Giorgio Porrà racconti del tragico intreccio tra sport e Shoah. Il 27 gennaio Sky Tg24 proporrà nel corso delle principali edizioni a cura di Cristiana Mancini l'intervista a Oleg Mandič, il bambino che per ultimo lasciò Auschwitz e chiuse le porte del campo. Inoltre servizi, dibattiti e approfondimenti per mettere insieme memoria del passato e analisi del presente sul tema della sua Shoah.