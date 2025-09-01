I titoli di Sky TG24 del 1 settembre, edizione delle 13

Terremoto di magnitudo 6.0 in Afghanistan, almeno 800 morti e oltre 1500 feriti, colpita la parte orientale del Paese soccorsi difficili, nelle zone montuose. Prosegue l'offensiva israeliana su Gaza City, migliaia di riservisti si presenteranno nelle prossime ore. Il piano della Casa Bianca per incentivare i palestinesi a lasciare la Striscia. Al Vertice di Shanghai, Xi Jinping avverte "No a comportamenti prepotenti nel'ordine mondiale" Putin ribadisce "L'intervento in Ucraina per tutelare la nostra sicurezza". Von der Leyen in visita nei Paesi europei al confine con la Russia, chiede di aumentare la spesa, per tutelare le frontiere, sospette interferenze russe sul GPS del suo aereo. L'ultima pagina dello scontro tra Italia e Francia, Bayrou accusa Roma di fare dumping fiscale, Palazzo Chigi replica: "Affermazioni totalmente infondate". Sciame sismico ai Campi Flegrei, paura nella notte per la scossa più forte di magnitudo 4 proseguono le verifiche, finora nessun danno segnalato. Alla Mostra del Cinema di Venezia, oggi il Leone d'oro alla carriera a Kim Novak, fuori concorso arriva la serie TV Portobello di Bell'occhio su Enzo Tortola. Serie A Inter ko in casa con l'Udinese, Juventus in vetta a punteggio pieno, alle 20.00 si chiude Calciomercato. US Open stasera in campo negli ottavi su Sky, Musetti e Sinner. .