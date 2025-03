I titoli di Sky TG24 del 25 marzo 2025 - edizione h13

La guerra in Ucraina terminato il nuovo round di colloqui a Riad, il Cremlino fa sapere che i contenuti non verranno resi noti. Zelensky domani all'Eliseo da Macron. Altalena di Trump sui dazi commerciali negli Stati Uniti, la Casa Bianca fa sapere che potrebbero essere rinviati o ridotti in alcuni settori chiave. Il regista palestinese di No Other Land ancora sotto interrogatorio dopo l'arresto di ieri, è ferito, non ha ancora visto il suo avvocato. Daniela Santanchè cambia avvocato e fa slittare l'udienza. A Sky TG 24 Bignami di Fratelli d'Italia dice, se è rinviata a giudizio si dimetterà per difendersi. Processo per la strage di Erba la Procura generale della Cassazione ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dai legali di Olindo e Rosa. Arresti e perquisizioni a Brescia nell'ambito di un inchiesta sulla criminalità giovanile, tentato omicidio, rapina, lesioni, risse e minacce aggravate, i reati ipotizzati. FIFA Gate, Blatter e Platini assolti anche in appello dalla giustizia svizzera dalle accuse di frode, avevano chiesto per loro 20 mesi. Tennis al Masters 1000 di Miami, Berrettini passa agli ottavi dove sfiderà l'australiano De Minaur, oggi in campo Musetti contro Djokovic, e Paolini che sfida la polacca Linetty .