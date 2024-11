I titoli di Sky Tg24 del 25 novembre, edizione delle 19

Il femminicidio di Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello condannato all'ergastolo, la Corte d'Assise di Milano ha anche disposto tre mesi di isolamento diurno. Chiesta la massima pena anche per Filippo Turetta reo confesso della morte di Giulia Cecchettin, per l'accusa sono incontestabili premeditazione, crudeltà e stalking. Nella Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne Mattarella chiede azioni più concrete. Per Meloni nei casi di stupro c'è un'incidenza maggiore con immigrati illegali. Unicredit lancia un offerta pubblica di scambio volontaria su Banco BPM, l'operazione vale oltre 10 miliardi di euro: "Mossa non concordata" avverte il Ministro Giorgetti. Il Movimento 5 Stelle prova a cambiare faccia ma Beppe Grillo non ci sta e chiede di ripetere il voto della Costituente che ha messo in discussione il suo ruolo di Garante. Secondo media israeliani domani Biden e Macron annunceranno una tregua con Hezbollah in Libano, Khamenei oltre la condanna chiede anche l'esecuzione di Netanyahu. Kiev ha perso oltre il 40% dei territori riconquistati, Mosca per rafforzare la sua azione i soldati della Corea del Nord pronta a reclutare miliziani yemeniti. Serie A: Empoli- Udinese, Venezia-Lecce chiudono la 13 esima giornata, domani su Sky torna la Champions, in campo Milan, Inter e Atalanta, mercoledì Juve-Bologna.