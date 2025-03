I titoli di Sky TG24 del 26/03/2025, edizione delle 8

Ucraina intesa sul cessate il fuoco nel Mar Nero e lo stop agli attacchi alle centrali, il Cremlino chiede la revoca delle sanzioni all'export, Zelensky scettico stasera sarà da Macron. Mosca potrebbe tirarla per le lunghe, ammette Trump, il capo della Casa Bianca, nega poi il caso della chat con i piani di guerra e dà ragione a Vance, europei parassiti. Cresce la protesta nella striscia contro Hamas mentre non si fermano i raid, rilasciato il regista palestinese Ballal, i soldati ridevano di me e mi picchiavano, racconta. Visibilia, Santanchè cambia un avvocato, si va verso il rinvio dell'udienza. Fratelli d'Italia dimissioni se andrà a processo. Oggi il voto sulla mozione di sfiducia a Nordio. Strage di Erba, no alla revisione del processo, la Cassazione chiude una lunga vicenda giudiziaria, rigettato il ricorso, Olindo Romano e Rosa Bazzi restano all'ergastolo. Sci dopo la coppa del Mondo generale di discesa Federica Brignone vince anche quella di gigante. Tennis a Miami Berrettini vola ai quarti, in semifinale Paolini. .