I titoli di Sky Tg24 del 7 novembre, edizione delle 8

Donald Trump stravince le presidenziali. Verso una vittoria anche al Congresso. Elon Musk annuncia: "il mio impegno è solo all'inizio". Per lui, un incarico nel nuovo Governo. "Concedo la vittoria ma non la fine della lotta", dice Kamala Harris nel discorso dopo la sconfitta. Biden invita il presidente eletto alla Casa Bianca e oggi parlerà al Paese. Da Orban a XI, le congratulazioni dei leader mondiali, in Europa esultano i sovranisti, telefonata Meloni-Trump insieme, per la stabilità e la sicurezza. Zelensky chiede che il sostegno continui. Il Cremlino tace, Netanyahu esulta. Wall Street festeggia, attesa per la riunione della Federal Reserve. Crisi di Governo in Germania, Scholz licenzia il ministro delle finanze Lindner. A metà gennaio il voto di fiducia, nel Paese si apre la strada verso nuove elezioni. La manovra continua a dividere. Polemiche dopo le parole del leader della Cgil Landini che chiama alla rivolta sociale. Firmato il contratto degli statali, c'è la settimana corta. 2024, l'anno più caldo, secondo la previsione di Copernicus, la temperatura media globale ha superato per la prima volta di un grado e mezzo quella dei livelli preindustriali. Champions League, l'Inter batte l'Arsenal 1-0, l'Atalanta passa 2-0 a Stoccarda. Oggi Europa e Conference League in campo Roma, Lazio e Fiorentina. Live su Sky Sport.