I titoli di Sky TG24 del primo settembre, edizione delle 8

Terremoto di magnitudo 6.0 in Afghanistan, colpita la parte orientale del Paese vicino al confine con il Pakistan, per la TV di Stato ci sono 500 vittime e un migliaio di feriti. Sciame sismico ai Campi Flegrei poco prima delle 5.00 la scossa più forte di magnitudo 4.0 il terremoto, avvertito anche a Napoli, verifiche in corso. "No a comportamenti prepotenti nell'ordine mondiale" l'avviso di Xi nel vertice con i Leader alleati, presente anche Putin che ribadisce "Intervento in Ucraina per tutelare la nostra sicurezza". Prosegue l'avanzata israeliana su Gaza City, il governo valuta anche l'annessione di parti della Cisgiordania, piano della Casa Bianca per incentivare i palestinesi a lasciare la Striscia. Francia e Italia si apre un nuovo scontro, il Premier Bayrou accusa Roma di fare dumping fiscale, "Affermazioni infondate", replica Palazzo Chigi. Parata di star ed eventi alla Mostra del Cinema di Venezia, film e serie TV nel programma di oggi, fuori concorso, arriva Portobello di Bellocchio, dedicato a Enzo Tortora. Calcio, anche la Juventus a punteggio pieno dopo la vittoria sul campo del Genoa, l'Inter cade in casa con l'Udinese, riscatto Lazio con un poker al Verona. Agli US Open tornano in campo gli Azzurri, stanotte Sinner contro Bublik, prima Musetti contro Munar, se vincono sarà derby ai quarti in Formula Uno trionfo di Piastri in Olanda. .