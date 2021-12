La contessa di Castiglione e "l'invenzione" del ritiro

"Virginia Oldoini morirà a 62 anni a Parigi ma come lei racconta in questo libro, da almeno 20 anni, 20 anni prima della sua morte, comincia a mettere appunto la scenografia della sua uscita di scena con una minuzia che credo riveli molto anche del carattere di questa donna no?" "In realtà quella del ritiro è una vecchia invenzione di Virginia e questa serie di ritiri continueranno a caratterizzare la sua vita. Anche in questo Virginia prefigura le dive moderne, prefigura i grandi ritiri di Greta Garbo e via dicendo. Sono dei ritiri, delle scomparse di scena che accrescono, aumentano l'interesse per la sua persona.".