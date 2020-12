Lamorgese: 70 mila agenti in campo per controlli a Capodanno

Ci saranno dei controlli. Abbiamo messo in campo 70000 uomini delle forze di polizia, anche i vigili del fuoco saranno impegnati quindi un ringraziamento va a tutti questi uomini e queste donne che lavoreranno per garantire la nostra sicurezza in una giornata di festa che serve per arrivare all'anno nuovo a cui dobbiamo guardare con grande speranza e l'abbiamo detto più volte, dobbiamo evitare che ci siano assembramenti e che ci siano delle feste non autorizzate. Abbiamo detto che è una fine dell'anno che dovrà essere più sobrio rispetto a quello degli altri anni. Lo vivremo in famiglia e sarà anche un modo per ritrovarci con i nostri cari.