Live In, Bonetti: contro violenza donne non sono sole

"Vorrei partire Ministra da quello che è il disegno di legge che avete presentato ieri in Parlamento, firmato, lo ricordiamo, dai Ministeri delle Pari Opportunità, Giustizia e Interno però mi fa dire che è stato proprio un bello spettacolo quello di vedere sette ministre ma ce n'era anche un'ottava perché c'era la Ministra Messa che voleva esserci ma che lì in quella foto non c'era. E' un bel messaggio quello che è arrivato ieri." "Un messaggio penso importante. Tutte le le donne, le Ministre del Governo Draghi, c'era il Presidente in prima fila, segno che c'è un impegno, un impegno di concretezza di questo Governo nel dire a tutte le donne che sono e sono state vittime di violenza che non sono sole e che laddove servono ulteriori interventi incisivi per aumentare il livello di protezione e di prevenzione delle donne, ecco questo Governo ha deciso di agire e di agire con forza, introducendo un provvedimento ampio, complesso che va a coprire anche alcuni potenziali vulnus che si sono creati nella normativa che rafforza l'incisività, la tempestività degli interventi nei confronti degli uomini maltrattanti che dà più tutele di sicurezza personale anche quindi di sostegno alle donne vittime di violenza e ovviamente conseguentemente anche ai loro figli.".