Siccità, la Puglia è la regione in cui piove meno

La Puglia è la regione in cui piove meno. Coldiretti stima una media annua di 640 mm di acqua. Troppo poco per un'agricoltura che nel 2024 ha visto dimezzarsi le sue principali produzioni e che avanti di questo passo è destinata a vivere un 2025 addirittura peggiore se si considera l'altro primato regionale, quello della dispersione. Qui va perso l'89% dell'acqua piovana. "Servono misure urgenti per far fronte a questa carenza di acqua nella nostra regione con investimenti che possono portare a nuovi invasi per accumulare l'acqua quando piove anche perché continuiamo a perdere quasi il 70-80% dell'acqua piovana. E la Puglia questo non se lo può più permettere". Misure urgenti che vengono invocate anche dalle altre associazioni di categoria. Per Confagricoltura è arrivato il momento di investire risorse in impianti che consentano il riutilizzo delle acque reflue come fanno ormai da tempo paesi come Israele, Australia e Singapore. E intanto nonostante si sia in pieno inverno il livello dei pochi invasi regionali continua a non salire. Nella diga di Occhito, nel foggiano, attualmente ci sono 31 milioni di metri cubi di acqua contro i 115 del gennaio 2024. È pur vero che la Puglia attinge buona parte del proprio fabbisogno idrico dalle regioni vicine ma vedendo come sta messa la Basilicata c'è poco da stare allegri.