Lotta al Covid, il calendario delle nuove misure

È un calendario fitto, complicato e in continuo cambiamento. Le nuove misure in termini di super green pass e green pass rischiano di non essere chiare, ma è importante segnarsi il nuovo calendario e le nuove misure. Si comincia lunedì: il super green pass, che si ottiene con vaccino o guarigione, diventa obbligatorio per i mezzi di trasporto sia locali che regionali, per consumare nei locali all'aperto e al chiuso, per gli alberghi, le fiere, i congressi e gli impianti sciistici. È il 20 gennaio, invece, il giorno in cui servirà il green pass base per i servizi alla persona, tipo estetisti e parrucchieri. Dal primo febbraio poi green pass base anche per entrare in banca, negozi, centri commerciali, uffici pubblici e servizi come Poste o INPS. Si arriva invece al 15 febbraio per l'obbligo green pass rafforzato per gli over 50 per lavorare. Obbligo vaccinale per gli over 50 già in vigore dall'8 gennaio. Green pass base, e non rafforzato invece, per gli spostamenti dalle isole minori per motivi di studio e lavoro, secondo un'ordinanza emanata dal Ministero della Salute: "per i soli motivi di salute e studio l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per le isole minori con green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio", si legge. Misure, insomma, per tentare di contenere i numeri dei contagi in continua crescita e mettere un freno alle varianti.