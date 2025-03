I titoli di Sky TG24 del 13 marzo, edizione delle 18

Putin apre all'accordo con Kiev "Siamo a favore del cessate il fuoco, ma a certe condizioni deve portare alla pace". Intanto Mosca torna ad attaccare Mattarella. Trump tira dritto sui dazi. "Il mondo intero ci deruba", dice minaccia l'Unione Europea "Tariffe del 200% su vino e champagne se non cancella quelle sul whisky americano". Crolli paura e gente in strada ai Campi Flegrei per una scossa di magnitudo 4,4 avvertita in tutta Napoli. Mattarella chiama il Sindaco Manfredi "Vicino alla città". Sale l'allerta in una zona ad alto rischio. Polemiche per la scarsa partecipazione alle esercitazioni per l'evacuazione Musumeci a SKY TG24 "Gli abitanti devono essere pronta ogni evenienza" Nuova indagine sul delitto di Garlasco Andrea Sempio si è sottoposta all'esame del DNA. I risultati non prima di due settimane. Per il legale "Tutta una macchinazione". Oggi Papa Francesco festeggia i 12 anni di pontificato. Gli auguri da tutto il mondo nell'ultimo bollettino medico. Confermati i miglioramenti delle sue condizioni di salute. In arrivo una nuova perturbazione al Centro Nord Domani allerta rossa per le piene dei fiumi e le frane in Emilia Romagna. Scuole chiuse a Bologna, temporali in Toscana. Chiusi gli ottavi di Champions, è pronto il programma dei quarti di finale oggi in campo l'Europa League. Alle 18,45 le sfide di Lazio e Roma alle 21.00 la Fiorentina in Conference. .