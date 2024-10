Maltempo, allerta arancione e scuole chiuse a Bologna e diversi comuni toscani

A Bologna si spala il fango guardando al cielo. Una nuova allerta maltempo ha spinto Palazzo D'Accursio a ordinare la chiusura di asili nido e scuole di ogni ordine e grado. Le aziende sono state invitate a favorire lo Smart Working, alla popolazione è stato consigliato di limitare il più possibile gli spostamenti e l'utilizzo di mezzi privati, vietato fermarsi nei parchi, giardini e centri sportivi cittadini fino al superamento delle criticità. Annullata la partita del campionato di calcio di Serie A Bologna-Milan. La nuova allerta meteo idrogeologica ed idraulica interesserà l'Emilia Romagna nelle prossime ore; un provvedimento necessario quello del Comune di Bologna per l'impatto dell'alluvione di domenica che ha indebolito la capacità di tenuta del suolo e in generale del sistema idrico cittadino. La nuova perturbazione arrivata nel nostro paese ha provocato ingenti disagi. In Toscana, un nubifragio nella zona sud della provincia di Grosseto a Orbetello sono caduti 44 mm di pioggia in tre ore. Venerdì scuole chiuse a Livorno e diversi comuni della provincia: dall'Isola D'Elba a Piombino e Rosignano Marittimo. Stesso provvedimento in alcuni comuni della provincia di Pisa, Riparbella, Guardistallo, Montescudaio, Monteverdi. Nel grossetano, attività didattica sospesa a Capalbio, Manciano, Monte Argentario e Orbetello, Pitigliano e Sorano, Magliano. A Grosseto città, resteranno a casa gli studenti delle scuole superiori. La Protezione Civile del Veneto ha emesso poi un nuovo avviso fino alle 14 di venerdì: allerta arancione per criticità idrogeologica e idraulica a causa del transito della piena del Po in particolare nella zona del Delta.