Maltempo in Toscana: allagamenti e problemi di viabilità

Il maltempo ha causato allagamenti e problemi alla viabilità a Scandicci, in provincia di Firenze. Le criticità maggiori si sono registrate in via di Triozzi, tra via Roma e via ponte di Formicola, con la strada chiusa al traffico. A causa delle chiusure in A1 e del ponte a Signa, il flusso di auto è stato dirottato sul territorio comunale. La sindaca Claudia Sereni ha ordinato l'evacuazione precauzionale di una famiglia residente in via della Nave a Badia a Settimo. Intanto, l'Arno è in piena a Fornacina, mentre a Sesto Fiorentino le strade sono allagate .