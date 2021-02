Moratti: Lombardia prima per numero di vaccini

Noi abbiamo un piano vaccini che, come dire, è molto ampio, quindi comprende un numero di vaccinazioni che è estremamente ampio, quindi, ovviamente in termini assoluti il numero di vaccinazioni che noi abbiamo fatto in assoluto il più elevato d'Italia, quindi sicuramente ci sono state delle vaccinazioni, per esempio, in tutte quelle che sono le fasce del socio sanitario che sono partite nella nostra Regione, io non so fare una verifica tra una regione e l'altra nel senso di quali categorie e quali fasce, io posso dirle le nostre, quindi noi, comunque, come Regione Lombardia siamo la prima Regione per numero di vaccini.