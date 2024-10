Napoli, muore a 15 anni in un conflitto a fuoco 

Morire a 15 anni durante una sparatoria da far west metropolitano; circa 20 i colpi esplosi. È successo in questa strada adiacente al Corso Umberto di Napoli a due passi dalla stazione. Indaga la squadra mobile di Napoli diretta da Giovanni Leuci con il coordinamento della procura. È possibile che la vittima insieme a due amici anche essi minorenni e poi rimasti feriti, abbia incontrato altri giovani per un chiarimento degenerato in un conflitto a fuoco. Il quindicenne è morto mentre scappava colpito alle spalle. Abitava nel quartiere Sanità, era incensurato e frequentava un istituto professionale. Lo scenario più generale è quello della guerra tra bande di giovani. "È capitato in diverse occasioni che io faccio scendere il cane intorno alle 9 di sera e all'improvviso ci sono quelle sparatorie. Io ero confusa, c'erano i fuochi. All'improvviso, vedo passare i motorini con questi ragazzini. Era una forte sparatoria e mi sono spaventata". Quanto tempo fa è successo? "Tipo era quest'estate, due tre mesi fa". D'urgenza è stato convocato un comitato di ordine e sicurezza. "Noi abbiamo a che fare con ragazzi la cui età diminuisce giorno dopo giorno. Questo interpella tutti. C'è bisogno di riappropriarsi di strumenti educativi da parte di tutti". "C'è anche un problema di controllo del territorio durante la notte che richiede una organizzazione logistica specifica".