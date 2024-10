Orsi in Trentino, 33enne aggredito nei boschi di Bleggio Superiore

La vittima dell'aggressione, un 33enne di origini piemontesi, ha riportato diverse ferite alla schiena e alle braccia. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi nei boschi di Bleggio superiore in Trentino nel tardo pomeriggio di sabato. L'uomo stava andando a funghi quando improvvisamente è stato aggredito alle spalle da un grosso orso che si è poi allontanato dopo averlo colpito più volte. Nonostante le ferite riportate, l'uomo, un operaio comunale, è riuscito a raggiungere il paese più vicino e a dare l'allarme. L'aggressione è avvenuta nel periodo dell'anno nel quale gli orsi gradualmente vanno in letargo. I reperti genetici lasciati sui vestiti della vittima sono stati acquisiti dagli esperti della Forestale della Provincia Autonoma di Trento per l'identificazione dell'animale nei confronti del quale si procederà con l'ordinanza di rimozione. Dopo la morte del giovane runner Andrea Papi aggredito e ucciso da un orso il 5 aprile 2023 nei boschi di Caldes, continua il braccio di ferro per la provincia guidata da Maurizio Fugatti e le associazioni animaliste. "Un'altro episodio molto grave avvenuto a pochi metri da un paese, quindi la situazione è delicata. Per fortuna, la persona non ha subito gravi conseguenze però questo non vuol dire che non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Dobbiamo continuare, seguendo le leggi e comunque quanto previsto dalle direttive, però siamo determinati e coesi nell'andare fino in fondo".