Processo Morandi, Possetti: finora dichiarazioni allucinanti

Abbiamo sentito delle imprecisioni tecniche pazzesche che vogliono far passare per delle novità, abbiamo insomma sentito veramente delle difese che, dal nostro punto di vista non portano assolutamente nulla di nuovo. Non ci aspettiamo nessuno scossone particolare, nel senso che tutti stanno dicendo che hanno fatto tutto benissimo, che non hanno sbagliato nulla, che non potrebbero guardare i loro figli in faccia se avessero fatto qualcosa che non va, sta di fatto che qualcuno ha fatto qualcosa che non ha funzionato. .