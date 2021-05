I carabinieri hanno denunciato 177 migranti per illecita percezione del reddito di cittadinanza. La maggior parte sono domiciliati nella tendopoli a ridosso del porto di Gioia Tauro, in Calabria. La Procura ha disposto l'immediata comunicazione all'Inps dei nominativi delle persone coinvolte. Sarà quindi sospesa l'elargizione del denaro. Le pene possono arrivare fino ai 6 anni di reclusione. Le indagini erano già iniziate nel 2020 nell’operazione denominata Jobless. Le ricerche sono partite dopo una lite di uno straniero in un Caf di San Ferdinando.