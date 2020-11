Ricciardi, ipotesi lockdown generale non è scongiurata

Dobbiamo valutare, appunto, gli effetti. Quello che sta succedendo è che in molte Regioni la situazione sta peggiorando, in altre è stabile e quindi, di fatto, quello che dobbiamo fare è invertire: nelle Regioni che stanno peggiorando arrestare questo peggioramento e nelle Regioni che sono stabili invertire la curva e farla diminuire. Soltanto quando saremo certi che questo avviene allora potremo trarre delle conclusioni, però, tutti quanti stiamo cercando di evitare il lockdown nazionale, cioè di elaborare delle misure proporzionate alla circolazione del virus e impedire, quindi, che delle Regioni in cui alcune attività si possono fare, sia per la vita sociale sia per la vita civile, ma anche per la produzione e in qualche modo per l'economia del Paese, possano rimanere, mentre invece le zone in cui questo non è possibile vanno, in qualche modo, bloccate.