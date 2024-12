Roma, accese le luminarie di via Condotti e l'albero Bulgari

A Roma, sulla Scalinata di Trinità di Monti, si è tenuta la cerimonia per l’accensione delle luminarie di via Condotti e dell'albero di Natale firmato Bulgari. All’evento hanno partecipato il sindaco Roberto Gualtieri, che ha sottolineato l’uso di materiali riciclati per l’albero, il Ceo di Bvlgari Jean Christophe Babin, l’assessore capitolino Alessandro Onorato e Valerio Lucci, presidente dell’Associazione via Condotti. Un connubio tra sostenibilità e tradizione per illuminare il cuore della capitale .