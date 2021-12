Stop alle discoteche, al ristorante col Super Green Pass

Dopo aver cancellato l'intera stagione estiva il Covid impone un altro doloroso stop ai gestori delle discoteche, costretti a chiudere almeno fino al 31 gennaio. "Abbiamo già approntato un Hub per i tamponi che avevamo già testato con una festa, che potevano appunto garantire la piena sicurezza a tutte le persone che avrebbero, appunto, partecipato alle nostre serate." Il colpo è durissimo, saltano così le serate di fine anno che avrebbero portato ossigeno ad una categoria già in grande affanno. "Questo è sicuramente il colpo più duro in assoluto, per tutta la nostra categoria." Tirano un sospiro di sollievo invece i ristoratori l'anno scorso costretti anche loro alla chiusura. "Noi abbiamo preparato i nostri menù siamo preparati ad accogliere i clienti sarà un Natale in sicurezza, un Natale più più sobrio, però noi ci auguriamo che la gente non si spaventi che continui a prenotare e a confermare le prenotazioni." Per sedersi a tavola, vale la pena ricordarlo servirà il super green pass e i controlli non mancheranno. "Ben vengano i tamponi, ben vengano i controlli, ma noi dobbiamo poter continuare a lavorare.".